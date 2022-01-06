雲林縣人口最快1月底前跌破67萬 僅麥寮正成長

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）根據雲縣府民政處統計，截至110年12月雲林縣總人口67萬132人，20鄉鎮中僅有麥寮鄉的人口為正成長；民政處分析，出生人口比死亡人口少和去年疫情影響逕為遷出國外登記人數2225人，皆為人口下滑原因。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿今天告訴中央社記者，雲林縣總人口截至去年12月67萬132人，較前年減少6741人，估計最快本月底前將跌破67萬人。

陳良駿分析，雲林縣總人口數下滑原因包括出生人數比死亡人數少3500多人，另外受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有2225人因連續2年未回國被除籍，比過去每年400人增加4倍。

從民政處統計資料顯示，全縣20鄉鎮市僅麥寮鄉的人口呈現正成長，較109年增加744人，其他19鄉鎮人口皆為負成長，陳良駿認為，麥寮鄉的就業機會多和社會福利佳是人口逆勢成長的關鍵。

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此外，民政處說明，雲林縣老人人口比例已逾19%，近5年每年死亡人數平均約7200人，出生人數則維持在4000人左右，所以人口一直減少，遷出約比遷入多1000人，所以總人口數每年減少約5000人。

為了提升人口數，縣府積極增加未婚聯誼等活動，盼能提升結婚率，同時將生育津貼提高至第1胎新台幣1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元外，另也推出包括幼兒園準公共化、提高育兒津貼等福利政策，降低家庭負擔鼓勵生育。（編輯：陳仁華）1110106