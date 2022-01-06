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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗13/300

催疫苗打氣 屏縣府：打疫苗贈200元禮券

2022/1/6 17:59（1/7 09:55 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）鼓勵民眾接種COVID-19疫苗提高自身免疫力，屏東縣政府宣布只要在1月5日至1月31日止施打第1劑或第2劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得新台幣200元超商禮券，

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，配合中央流行疫情指揮中心，鼓勵民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗提高自身免疫力，避免疫情來襲時毫無防護，特別加碼只要在1月5日至1月31日止，至各速打站及合約醫療院所成功施打第1劑或第2劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元超商禮券。施打完成就可當場領取，如當天禮券已經發完，也可依施打憑證補領，只要在該期間施打就有得領，無名額限制。

屏東縣政府指出，目前全台COVID-19疫苗第1劑接種率約80%，第2劑接種率約69%，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，尚未接種過任何1劑疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑疫苗接種民眾，儘速前往合約醫療院所接種。

為提高服務便利性，衛生局規劃1月8日下午1時至5時在家樂福屏東店；1月10至14日下午2時到下午5時在屏東火車站設立速打站。民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，還能當場領取200元超商禮券，請民眾把握機會踴躍施打。（編輯：黃世雅）1110106

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