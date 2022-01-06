白老虎搬新家 六福村營造樹林環境符合原有棲地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）迎接虎年，六福村為園區內的動物明星「白老虎」換新家，園區保育員為白老虎打造更大的活動空間，營造樹林環境，更符合老虎原有的棲息。

六福村行銷經理黃淑芳向中央社記者表示，白老虎原本安置在園區非洲部落「蒸汽火車站」前，生活在欄舍空間內，趁著新年到來，經保育員重新規劃，為白老虎換新家，將生活空間轉移到戶外展區，搬遷至猛獸區。而透過在戶外展區，能讓白老虎的活動空間更大，生活更舒適。

新竹縣主題遊樂園六福村提供新聞資料指出，稀有的白老虎，因有一身雪白毛髮常被誤認為是白化症，其實，白色毛髮源自於和毛色相關的基因變異，這種變異在野外出現機率極低，相當罕見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六福村表示，白老虎並非患有白化症，而是缺乏橘黃色素，因身上出現有黑色條紋，顯示白老虎並不缺少黑色素。這些條紋如同人類的指紋，可依據條紋分佈位置，以辨別不同個體。

六福村指出，老虎是獨居動物，擁有尖牙利爪的掠食者，白天待在隱密地方休息，黃昏以伏擊方式掠食。若民眾想觀察白老虎以及與一般孟加拉虎的差別，可到園區搭乘猛獸巴士或猛獸籠車，能近距離觀賞。（編輯：張銘坤）1110106