永續觀光 澎管處力推澎湖四季旅遊

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交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年力推「春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季」四季旅遊，讓遊客深入探索澎湖不同面貌。圖為澎湖池西岩瀑的柱狀玄武岩景觀。中央社 111年1月7日

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖觀光資源底蘊多元豐厚，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民今天表示，澎管處今年力推「春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季」四季旅遊，讓遊客深入探索。

許宗民表示，澎湖底蘊多元豐厚之觀光資源，在永續經營根基及拓展客源深植澎湖旅遊印象下，今年力推澎湖四季旅遊，包括有春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季等4大主軸。

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許宗民表示，澎湖四季旅遊將從元宵節2月15日起一直進行至11月6日，其中冬之訪古季，包括有元宵乞龜、湖西、南環與北環；春之賞鷗季，包括有澎湖自行車跳島嘉年華與東海、南海賞鷗跳島遊；夏之石滬季，則安排有石滬環境教育、吉貝石滬環境與觀星遊和寶島仲夏節；秋之奇岩季，則有探索澎湖地質、澎湖島自行車101公里活動、林投牽罟趣、澎湖國際夜光風箏節與2022菊島澎湖跨島馬拉松賽等，各分別推出有1日與3日等經典行程，讓一整年都可看見澎湖之美。

許宗民也指出，澎湖去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，澎管處仍積極推廣澎湖觀光，並配合振興五倍券及國旅券等措施，推出「振興國旅好澎遊」優惠活動，已發出逾2200份伴手禮及逾5300張摸彩券，為澎湖帶來逾新台幣530萬元觀光產值效益，這項活動將至3月31日止。（編輯：黃世雅）1110107

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年力推「春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季」四季旅遊，將從元宵節2月15日起進行至11月6日。圖為燕鷗棲息的場景之一。（澎管處提供）中央社 111年1月7日

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年力推「春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季」四季旅遊，讓遊客深入探索澎湖不同面貌。圖為石滬群場景。（澎管處提供）中央社 111年1月7日