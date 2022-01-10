屏東火車站設疫苗速打站 免預約隨到隨打

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國內COVID-19本土疫情升溫，屏東縣政府10日起5天在屏東火車站設立速打站，免預約隨到隨打。（取自潘孟安臉書）中央社記者李卉婷傳真 111年1月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，嚴防變異株Omicron入侵，第3劑疫苗縮短間隔至12週，屏東縣政府今天起5天在屏東火車站設立速打站，免預約隨到隨打。

屏東縣政府配合中央政策，第3劑疫苗縮短間隔至12週，各地開始出現施打潮，縣府繼在家樂福設立施打站後，10日至14日下午2時至5時，會在屏東火車站設立「加開BNT速打站」，1、2、3劑都能施打。

屏東縣長潘孟安臉書（Facebook）呼籲，只要符合資格就來打，1月31日前，施打1、2劑就可以獲得價值新台幣200元的超商禮券。

屏東目前疫苗覆蓋率況經衛生局統計，屏東第1劑覆蓋率為75.53%；第2劑覆蓋率為65.79%；第3劑為1.06%，希望符合資格的民眾盡快施打。（編輯：管中維）1110110