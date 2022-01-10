新北虎年春聯亮相 內藏平安享福最好諧音雙關語

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新北市長侯友宜10日發表新出爐的「平安祥虎」春聯，他表示，「平安祥虎」國語是取「平安享福」的諧音，祝福大家虎年諸事平安順心；用台語取「平安最好」的諧音，祝福大家都能平安無事過好年。中央社記者王鴻國攝 111年1月10日

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜今天以活潑手勢及國台語諧音等方式介紹虎年春聯「平安祥虎」，字句取國語「平安享福」及台語「平安最好」的諧音，虎紋福袋則代表台語「好運」。

侯友宜今天下午發表新出爐的「平安祥虎」春聯，迎接2022壬寅虎年到來。會中，他一下子用拇指按讚，或五指伸張以虎爪抓財運等方式介紹，再加上台灣腔國語及台語的口音，引來現場笑聲。

他表示，「平安祥虎」春聯是由書法家王意淳與台藝大合作設計，「平安祥虎」國語是取「平安享福」的諧音，祝福大家虎年諸事平安順心；台語是「平安最好」的諧音，祝福大家都能平安無事過好年。

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他指出，福袋外表充滿老虎斑紋，就是取台語「虎紋」諧音的「好運」，象徵虎年「好運滿滿」；內卡正面有老虎及新北各景點，取台語「新北祥虎玩（最好玩）」諧音，福袋內為虎掌圖案上貼著新台幣10元銅板，象徵抓財運。

新北市政府發布新聞稿表示，民眾即日起可在上班時間到市府1樓西側服務台及29個區公所索取春聯，期許大家都能虎年福虎生豐，百業興旺。（編輯：戴光育）1110110

新北市長侯友宜10日發表新出爐的「平安祥虎」春聯，以活潑手勢及國台語諧音方式介紹，引來現場笑聲。中央社記者王鴻國攝 111年1月10日