碧潭遊客踩船環湖被魚鉤勾傷 天鵝船業者遭罰3萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北10日電）新北市碧潭風景區今天傳出有民眾踩踏天鵝船環湖時，突遭魚鉤刺傷腿部。新北市觀旅局晚間表示，業者未盡到告知及把關義務，導致民眾超出安全範圍，將對業者處3萬元罰鍰。

新北市政府警察局新店分局今天接獲26歲林姓女子報案，她昨天到碧潭風景區踩踏天鵝船環湖時，被劉姓釣客的魚鉤勾傷小腿送醫，她要提出傷害告訴。

警方初步調查，當時魚鉤沉在水底，林女搭乘的天鵝船經過時，拉扯魚線導致魚鉤打到船身再反彈，因而勾傷林女，全案依法函送偵辦。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇晚間告訴中央社記者，經釐清整起事件，發現是遊客的船「踩過頭」，超出遊樂用小船水域範圍，也就是渡船頭及碧潭攔水壩間，這明定在新北市碧潭風景特定區水域遊憩活動管理辦法中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣志薇指出，天鵝船業者在遊客上船前，就應該針對安全範圍告知清楚，並派人隨時觀察遊客有無超出安全範圍，這次事件發生是業者沒有做好把關，觀旅局將依發展觀光條例，對業者處新台幣3萬元罰鍰。

觀旅局表示，碧潭垂釣並未違法，但碧潭是水域遊憩活動友善場域，顧及遊客安全，除重申並要求業者管制及宣導，請民眾務必在安全範圍內活動，同時也會請保全加強巡邏。（編輯：李錫璋）1110110