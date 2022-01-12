台南爭設玉井農產冷鏈物流中心 計畫獲核定

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府向中央爭取興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，今天接獲農委會通知，計畫獲審查通過，成為第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲於去年6月指示農業局向農糧署提出玉井農產加工及冷鏈物流中心規劃案，主體建築2層，面積計2255坪，成立後預期可收購台南市及鄰近縣市的青果，執行理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等作業。

台南市農業局長李建裕表示，市府今天接獲農委會通知，同意依規劃建置經費新台幣5億元核予補助，成為全台第一個獲中央核定的農產品區域冷鏈物流中心。

李建裕指出，台南市水果產量排名全國第2，但因水果易腐特性，常面臨產期集中、保鮮期短等問題，如遇盛產，容易發生滯銷狀況，加上小農種植面積不大、生產規模小，運銷能力有限，幾乎無法投入冷鏈設施，使果品在運銷過程中發生損耗，造成農民損失。

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李建裕說，台南市政府自民國108年起辦理冷鏈物流中心先期規劃，第1階段中央核定硬體建設3.16億元，目前已進入基本設計階段，預計今年5月完成細部設計，11月辦理發包，興建後將採營運移轉方式委由民間機構營運，徵得營運廠商後報請中央核定第2階段設備經費1.84億元。

他說，整體計畫預定於113年第1季正式啟用營運，屆時將可縮短外銷檢疫期程、降低長程運輸損耗風險，並協助小農直售與超商量販通路預冷作業，擴大台南農產品銷售通路。（編輯：張雅淨）1110112