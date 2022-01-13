更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
聯邦銀行群聚10行員1家屬染疫 居服員開戶多次拉下口罩講電話
首頁 / 地方

水稻插秧期遇低溫 台南農業局籲暫提高灌溉水位

2022/1/13 14:10（1/13 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局建議水稻已完成插秧田區宜保持較高水位，預防寒害發生。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局建議水稻已完成插秧田區宜保持較高水位，預防寒害發生。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）近日受大陸冷氣團影響出現低溫，台南市政府農業局呼籲農漁民採取防寒措施，水稻未插秧田區應待回暖後再插秧，已完成插秧田區宜保持較高灌溉水位，採收期水果可套袋因應。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，水稻目前正值插秧期，育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，未插秧田區可待回暖時再插秧，已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

農業局長李建裕表示，台南的棗子、番石榴水果正值產季，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施。鳳梨、香蕉、木瓜等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。

李建裕指出，洋香瓜等瓜菜類可設置隧道棚防風，以達防寒效果，小果番茄等果菜類，可適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

他說，低溫危害農作物速度較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施，並進行病害防治，加強魚塭及畜禽舍管理，確保農漁畜產品產量及品質。（編輯：陳仁華）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族