金門縣府人事大搬風 建設處長缺行政經驗遭質疑

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金門縣政府13日公布人事異動名單，其中建設處長將由無行政經驗的金門縣商業會理事長李有忠出任，引發議論。 中央社記者黃慧敏攝 111年1月13日

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（ 中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣政府今天公布人事異動名單，新任主官管14人中，沒有行政經驗的金門縣商業會理事長李有忠出任建設處長引來議論，認為李有忠缺乏行政歷練，揣測其中有選舉考量。

金門縣政府一級單位有11處、7局，這次有7個局處主官（管）退休或調動，連同二級單位人事調整，有14名新任主官（管），是楊鎮浯就任縣長3年來幅度最大。

對於外界用人質疑，楊鎮浯透過新聞稿表示，李有忠是這次唯一以政務人員任用者，專業與經歷跨及媒體、文化、科技及產業，對於金門產業結構與現況極為瞭解，對金門產業未來發展方向也有前瞻性思維

楊鎮浯表示，李有忠商會理事長期間，推動發展跨境電商，致力改善地區商業、就業及創業環境。這次是借重他豐富實務經驗，希望從業界角度及思維，推動縣內各項產業政策，以貼近業界需求，促進地區產經發展。

不過，不少地方人士對李有忠總綰縣府最重要局處，有不同看法，認為他缺少行政歷練，質疑能否勝任。另外，李有忠民國87年曾參與縣議員，上屆曾計劃投入金城鎮長選舉；外傳他有意年底角逐金城鎮長，突然空降縣府第一大處，外界質疑有政治考量，意在防止尋求連任的鎮長李誠智票源分散，並拉攏李氏宗親。

李有忠接受中央社記者訪問否此一說法，他表示，縣長找他時只談到工作，未觸及任何選舉議題。自己心裡所想就是盡己所能為家鄉做點事情。建設處有許多專業幕僚，會以過去在業界經驗協助縣府推動各項政策。

無黨籍縣議員董森堡受訪指出，建設處主管業務涵蓋農林工商漁牧和都市計劃，業務繁雜，李有忠需要時間磨練。他認為，縣府籌劃成立的產業發展處更適合李有忠長才；希望議會盡快審議通過「金門縣政府組織自治條例修正案」，讓產發處早日成立。

57歲的李有忠來自古寧頭是東京奧運羽球金牌李洋的堂哥。淡江大學化工系大學畢業，曾任財團法人法律扶助基金會金門分會專員、捷特數位科技公司執行長、金門名城公司節目監製兼主持人、金門酒廠董事和金門縣商業會理事長等職務。

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聯合布達交接典禮16日在縣府1樓多媒體簡報室舉行。除了建設處長陳祥麟升任秘書長，遺缺由李有忠接任，其他異動名單包括教育處長黃雅芬、行政處長許慧婷、地政局長王登緯、文化局長許績鑫、公共車船管理處長吳志偉。原地政局長葉媚媚、文化局長許正芳調縣府參議。

教育處副處長陳家輝、行政處副處長李文堆、人事處副處長許玉韻、環保局副局長楊忠盛。畜產試驗所長林政道、動植物防疫所長樊德正、養護工程所長王建貿、採購招標所長董燕輝、大同之家主任翁秝蓁、金城鎮衛生所主任許雅荃。（編輯：孫承武）1110113