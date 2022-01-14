顏家南屯招待所拆除慢 中市府限期7天內完成

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市政府今天召開記者會說明前立委顏寬恒家族南屯、沙鹿及龍井等處違建處理情形，其中南屯招待所市府認為自拆速度慢，今天發文要求7日內拆除完成，否則將強制拆除。

在台中市第2選區立委補選期間，國民黨候選人顏寬恒家族所有的南屯招待所、龍井豪宅等被爆有違建及占用國有地情形，主管機關台中市府被批評處理態度不積極。台中市都市發展局長黃文彬上午在市府召開記者會，說明顏家南屯公保地招待所、沙鹿山頂腳黃昏市場、沙鹿民宅、龍井國有地等相關違建案議題處理情形。

在南屯招待所部分，黃文彬說，目前由違建人自行拆除中，都發局昨天再派員到場勘查，其中圍牆、大門、臨大同九街違建、合法建物左側及占用國有地部分等違建已拆除，剩餘木構造圍籬及合法房屋右側違建還未拆除。

黃文彬表示，南屯招待所違建至今只拆50%，自拆速度較慢，由於招待所違建緊鄰公園，加上春節將至，為避免造成公安問題，都發局今天發文通知須在7日內全數拆除完畢，若屆期未拆除完成，將依規排程強制拆除。

對於沙鹿山頂腳黃昏市場違建，黃文彬指出，位於自強段392地號部分建物領有使用執照，都發局接獲違建舉報，即在4日發函公所查報，今天已收到沙鹿區公所查報單，為釐清查報資料及違建所有權人，下週將依規定複查，確認後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞將優先處理。

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有關沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，黃文彬說，包括沙鹿區國昌段490、494地號（私人土地）及龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號（國有地），已在昨天收到沙鹿、龍井區公所查報單，下週將依規定複查，確認違建位置及面積後，開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆。

至於433-6地號、490地號位於都市計畫保護區部分，黃文彬表示，都發局在7日收到國產署現勘紀錄，已依規定發函當事人14日內陳述意見，如確認違規事實後，依都市計畫法規定可裁罰新台幣6萬元。（編輯：郭諭儒）1110114