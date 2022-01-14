糙齒海豚擱淺台南沙灘 海巡人員馳援搶救

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一隻保育類「糙齒海豚」13日被發現擱淺在台南市北門區王爺港沙灘，海巡署南部分署第一一岸巡隊立刻出動救援。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）1隻保育類「糙齒海豚」昨天被發現擱淺在台南市北門區王爺港沙灘，海巡署南部分署第一一岸巡隊出動救援，送到四草鯨豚搶救站，後續待恢復健康再野放。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天發布新聞稿指出，第二機動巡邏站昨天上午11時50分獲報，王爺港沙灘發現鯨豚擱淺，隨即通報海巡署第六巡防區指揮部及國立成功大學鯨豚研究中心處理。

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海巡人員趕赴沙灘發現，擱淺海豚不斷遭海浪沖上岸並奮力拍打尾鰭，海巡人員擔心海豚經陽光曝曬死亡，立刻將海豚固定扶正保持氣孔暢通，再覆蓋濕布，持續用水桶裝海水澆淋。

海巡人員確認擱淺鯨豚是保育類「糙齒海豚」，體長及寬大約各為180公分、40公分，成功大學鯨豚研究中心人員及吊車昨天下午3時許抵達現場，送往台南市四草鯨豚搶救站救治，後續待恢復健康再野放。（編輯：郭諭儒）1110114