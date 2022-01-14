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北市抽查寵物食品 零食標示不合格率最高

2022/1/14 14:14
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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市動保處今天表示，抽查109件市售寵物食品，包含飼料、罐頭等，共33件標示不符規定，以寵物零食不合格率最高，皆已改善。市府籲消費者購買商譽良好、標示清楚寵物食品。

台北市政府動物保護處發布新聞資料，公布去年抽查寵物食品標示及申報狀況，共109件商品，包含飼料60件、罐頭25件、零食19件、奶製品5件，其中33件食品標示不符規定或未申報。

動保處表示，33件不符規定寵物食品，以寵物零食標示不合格率最高，共12件，其餘包含罐頭、飼料。業者皆已改善完畢，不需要裁罰。

動保處指出，若販售寵物食品標示不合格，經勸導後不改善，可依違反動物保護法，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰；未依法申報產品，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處並公布去年抽驗96件寵物食品品質，檢測食品病原微生物與有害健康物質安全容許量是否符合規定，經統計，皆符合法定標準，合格名單放在官方網站供民眾參考。

動保處呼籲，購買寵物食品應選擇商譽良好、包裝及標示完整產品，網路購物前可至「行政院農委會寵物食品申報網」查詢產品資訊及成分，避免買到來路不明黑心食品。（編輯：方沛清）1110114

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