草屯種4公頃白蘿蔔開放自採 吸引親子體驗農趣

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣草屯鎮公所選定鎮內5里共4公頃農地種植白蘿蔔，今天開放民眾自採，吸引親子體驗拔蘿蔔樂趣；另外，鹿谷鄉公所也舉辦「櫻花冬筍季」邀遊客賞早櫻、品嚐冬筍料理。

草屯鎮公所利用民國110年第2期稻作收穫後農閒期間，選定鎮內5區域共4公頃農地種植白蘿蔔，地點有南埔將軍廟後方1.8公頃、草屯鎮新厝里0.2公頃、新庄里0.5公頃、復興里0.4公頃、中投公路下方青青錦鯉場對面農田1.1公頃，今天起至農曆年前開放民眾自採。

鎮公所今天舉辦親子體驗農事活動，鎮長簡景賢接受媒體聯訪說，為方便民眾就近參與，公所安排南埔里、新厝里、新豐里、新庄里、復興里5個區域約4公頃農田辦活動，讓民眾體驗農村田園樂，也活絡農村社區經濟，祝賀鎮民在新的一年事事順利「好彩頭」。

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另外，南投縣政府、鹿谷鄉公所今天也在鹿谷鄉小半天石馬公園舉辦「櫻花冬筍季」，吸引民眾品嚐冬筍等農特產，南投縣觀光處長陳志賢說，南投縣冬季賞花資源豐富，小半天石馬公園種植河津櫻，縣府補助鄉公所辦推廣活動，邀遊客賞花、吃冬筍。

陳志賢表示，感謝交通部觀光局補助硬體建設工程，將在麒麟潭建水上平台、整修麒麟潭周邊步道，並在石馬公園建設茶席和涼亭，預計年底完工後提供更好遊憩品質，歡迎遊客春節到鹿谷鄉小半天賞櫻花、長源圳步道健行，或到溪頭及杉林溪吸收芬多精。（編輯：郭諭儒）1110115