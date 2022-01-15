有富國際集團送暖 幫新北土城弱勢戶迎春節

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有富國際集團總裁洪村騫（左3）15日表示，受COVID-19疫情影響，考量弱勢民眾生活更受衝擊，特別舉辦公益活動，照顧新北市土城區弱勢民眾，盼助他們好過年，社會局張錦麗（右）、前彰化縣長卓伯源（左）也到場參與。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）有富國際集團照顧新北市土城區弱勢民眾，今天舉辦「過新年送暖公益活動」，每名參加的民眾都獲紅包及物資箱、摸彩，市府社會局長張錦麗感謝企業的愛心。

市府社會局今天發布新聞表示，有富國際集團自民國109年行善，曾捐助新台幣2000萬元在台北大學設立獎助學金，並創辦教育基金會發放獎助學金提拔學子，也發放急難救助金，幫助受困家庭。

有富國際集團總裁洪村騫表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，考量弱勢民眾生活更受衝擊，因此今天舉辦公益活動，希望讓弱勢民眾好過年。

前彰化縣長卓伯源到場，稱讚洪村騫是彰化縣傑出的企業家。社會局長張錦麗表示，感謝企業界在春節年關前幫助弱勢民眾。（編輯：張銘坤）1110115