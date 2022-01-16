寶山里櫻花公園約2000株櫻花 已盛開8成

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高雄市桃源區公所15日起在寶山二集團櫻花公園舉辦「櫻為與你相遇」活動，宣告桃源區櫻花季來臨。公園內約有2000株櫻花，其中吉野櫻、山櫻花及八重櫻目前已開8成，河津櫻則尚未開花。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市桃源區寶山里櫻花公園約有2000株櫻花，目前已盛開達8成，區公所舉辦櫻花季活動，吸引不少遊客前往。高雄市原民會近日也加強宣導防疫，提醒遊客拍照要戴口罩、不要折樹枝。

桃源區公所昨天起在寶山里櫻花公園舉辦為期約1個月的「櫻為與你相遇」活動，宣告桃源區櫻花季來臨。高雄市原民會對中央社記者表示，寶山里櫻花公園約有2000株櫻花，其中吉野櫻、山櫻花及八重櫻目前已開8成，河津櫻則尚未開花。

週末上百名遊客湧入櫻花公園賞櫻拍照、逛市集，原民會也加強宣導防疫措施，包括拍照要戴口罩、不要折樹枝，逛市集也不要邊走邊吃，攤商熟食區加蓋等。

原民會主委阿布斯說，市集很多攤位，都是當地原住民開設的，期待櫻花季能帶來商機。但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫也不能鬆懈，市府會加強宣導稽查。

寶山里櫻花公園是高雄市的賞櫻聖地，由於山區經常有霧氣，沒有霧氣時的櫻花看起來嬌艷美麗，但當被霧氣壟罩時，則多了朦朧美感。

「櫻為與你相遇」活動昨天開幕至2月13日止，每逢週六、日及農曆年節期間，每天都有原住民傳統文化展演、部落導覽解說、市集擺攤等活動，讓賞櫻民眾也能體會當地原民風情。（編輯：黃世雅）1110116