屏東燈節21日點燈 整座城市將成星光樂園

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屏東縣政府17日由城鄉發展處長李怡德（右）、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭（中）、文化處長吳明榮（左）共同舉行記者會，宣布21日屏東燈節正式點燈，並秀出虎年小提燈「如虎添翼」。中央社記者李卉婷攝 111年1月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）「屏東燈節」今年擴大規模舉辦，縣府規劃3大燈區，有聲光絢爛水舞秀、10公尺高的主燈「摺紙生花」、看海美術館的「春江獸」，21日即將點燈，屏東將成星光樂園。

屏東縣政府今天召開記者會宣布，舉辦5年的屏東綵燈節今年升級2.0版，除了沿續萬年溪燈區，加上最夯的屏東縣民公園燈區、勝利星村文化園區燈區，擴大規模為屏東燈節，3大燈區分別呈現「年味」、「糖」、「家」主題，總共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭在媒體聯訪指出，萬年溪燈區包含萬年公園、復興公園2座公園在內，以科技變幻為主，設置動力機械的造型太空梭燈飾。此外在復興公園，大膽破堤後引萬年溪水進入公園，成為最美的水域生態公園，特別規劃水舞燈光秀演出。

鄞鳳蘭表示，近日超夯的屏東縣民公園，有高達10公尺主燈「摺紙生花」，之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，將變身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味在縣民公園與大家見面，預料將再掀起熱潮。

勝利星村燈區以「家」為主題，屏東縣政府文化處長吳明榮在記者會中指出，透過不同時空背景、空間環境，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，陪伴大家過年。

為串聯燈區，屏東縣政府城鄉發展處長李怡德指出，縣府規劃免費接駁車，每天下午5時至10時，每15至20分鐘一班車，讓民眾方便逛燈區。

今年屏東燈節，屏東縣政府秀出可愛的虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」，將在21日點燈當天及燈節活動現場發送。（編輯：方沛清）1110117