屏東1鄉鎮1共融公園 今年要完成17座

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屏東縣長潘孟安（中）積極持續規劃1鄉鎮1共融公園，致力改善罐頭式遊具及老舊的公園，提供民眾更優質的公共空間，17日佳冬鄉進行動土典禮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣長潘孟安規劃1鄉鎮1共融公園，2021年陸續完工啟用10座後，2022年預計再打造17座共融公園，以達到親子共享的全方位遊憩新據點。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，自縣民公園、和平公園、永大公園及麟洛客家花轎遊戲場等10座共融公園陸續完工啟用，屏東縣長潘孟安積極持續規劃1鄉鎮1共融公園，致力改善罐頭式遊具及老舊公園，提供民眾更優質公共空間，並強化地區環境機能性。今天分別在林邊鄉、佳冬鄉分別動工。

潘孟安透過新聞稿指出，屏東縣政府率先落實全台第一個孩童表意權，讓使用者創造、設計出最符合自己心目中的公園。之前在屏東市區的共融公園都大獲好評，有許多縣市前來取經。這次工程預計6月底完工，希望趕在暑假前完成，讓小朋友暑假有一個好玩又安心、具地方特色共融公園，達到親子共享全方位遊憩新據點。

屏東縣政府研考處長黃國榮接受中央社記者訪問指出，縣長重視孩子的表意權，共融公園的建設會透過工作坊邀請孩子們透過畫畫或口述方式，表達心中最理想公園樣貌。

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依縣府資料，林邊鄉特色共融公園設立在林邊火車站前廣場，公園總面積6425平方公尺，使用具代表性的火車結合溜滑梯、攀爬架及平衡遊戲，在地農產特色蓮霧也設計成座椅，由縣府自籌新台幣3300萬元，打造具地方特色、好玩又安心共融式遊戲場域，預計6月底完工。

佳冬鄉擇定在佳冬國小打造佔地4000平方公尺、總經費2200萬元的大型共融式遊戲空間，以客家族群六堆中的左堆為主題，結合客家住宅元素，打造融入佳冬鄉特色遊戲場域。（編輯：孫承武）1110117