農曆春節將屆 北市建國花市22日起連續營業

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市產業局今天表示，農曆春節將屆，各花市、批發市場等皆延長營業時間，建國花市從22日起連續營業10天、內湖台北花市27日起全天候販售花卉。

台北市產業發展局發布新聞訊息指出，農曆春節將屆，各花市及批發市場將調整營業時間，包含建國花市、內湖台北花市、台北花木批發市場、台北花卉村社子花市。

產發局表示，建國花市調整營業日期，從1月22日至31日，連續10天營業；22日至30日時間從上午9時至晚間8時、31日到下午5時止；2月19日開市。

內湖台北花市延長營業日期從今天至26日止，時間從凌晨4時至下午3時；27日起全天候營業，至31日中午；2月6日開市。

興隆路1段的台北花木批發市場延長營業日期，從今天至27日維持正常，28日至30日營業時間從上午9時至晚間9時，31日營業至下午3時；2月6日開市。

產發局指出，延平北路7段台北花卉村社子花市在1月31日營業時間從上午9時至下午5時；2月1日至6日，從上午9時至晚間6時，7日開園。

產發局表示，各花市及批發市場皆有販售春節熱門花種，包含百合、菊花、銀柳、劍蘭、虎頭蘭；盆花部分有蝴蝶蘭、長壽花、盆菊、金桔等。

產發局指出，民眾進花市應配合遵守實聯制、量體溫、全程戴口罩等防疫指引，呼籲採購時，多使用行動支付。（編輯：張銘坤）1110118