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國民黨台中市議會黨團幹部改選 吳瓊華接任書記長

2022/1/19 11:32（1/19 13:24 更新）
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國民黨台中市議會黨團進行黨團幹部改選，黨員推選原擔任執行長的市議員吳瓊華（右3）接任書記長，另由市議員黃健豪（左3）擔任執行長。（國民黨台中市議會黨團提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月19日
國民黨台中市議會黨團進行黨團幹部改選，黨員推選原擔任執行長的市議員吳瓊華（右3）接任書記長，另由市議員黃健豪（左3）擔任執行長。（國民黨台中市議會黨團提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）國民黨台中市議會黨團進行黨團幹部改選，黨員推選原擔任執行長的市議員吳瓊華接任書記長，另由市議員黃健豪擔任執行長，全力監督市政建設，為年底競選連任目標努力。

今年適逢選舉年，黨團幹部任務更形重要，國民黨台中市議會黨團進行幹部改選。新任書記長吳瓊華為4屆議員，新任執行長黃健豪則是第3屆初次當選的青年議員，市議員張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁出任副書記長，協助山海屯等分區聯繫溝通。

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吳瓊華今天接受中央社記者訪問表示，今年適逢選舉年，民進黨一定會無所不用其極對中市府或國民黨進行抹黑，她要請前任書記長陳政顯卸職而不卸任，擔任榮譽書記長，繼續給她經驗分享與建議，未來她也會秉持行政、立法對等原則，不負民意託付。

黃健豪表示，會積極反映青年朋友的需求與意見，讓市政府的施政能貼見不同民意，大家一起為年底的連任目標邁進。（編輯：陳仁華）1110119

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