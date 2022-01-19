馬公城隍廟春節一條街 持續籌辦加強防疫措施

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖縣政府今天表示，目前持續籌辦城隍廟春節一條街，但將實施人流管制、不得試吃與邊走邊吃等防疫措施，如果中央提升疫情警戒至三級，將配合防疫規定停止舉辦相關活動。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，城隍廟春節一條街將於2月1日大年初一至2月6日大年初六舉行，每天早上9時至晚上11時，範圍從中正路至民權路的光明路段。

澎湖工策會總幹事呂彥璋表示，為控管人流，今年採1入口5出口方式，現場以不超過3000人為原則，以中正路與光明路口為單一入口，光明路與建國路南北路口、重慶街南北路口、民權路口等5處為出口，各出入口皆有專人與警力駐點協助引導。

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呂彥璋呼籲，請民眾進入城隍廟春節一條街時，配合手機實聯制、量測體溫、嚴禁邊走邊吃等防疫措施。此外，攤販區停止試吃活動，相關餐飲等防疫規定，屆時將視中央疫情警戒調整辦理。

澎湖縣政府表示，考量年假期間返澎鄉親人數繁多，為避免市區人潮，鼓勵民眾可至澎湖休憩園區花海、迎翠步道、童樂園、龍門閉鎖陣地、山水30高地等戶外空曠景點走春，請全程配戴口罩、落實手部清消，降低染疫風險。（編輯：謝雅竹）1110119