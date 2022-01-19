苗栗縣社宅包租代管推第3期 600戶享333優惠措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣配合中央辦理社會住宅包租代管計畫進入第3期，獲核定分配約600戶，推出「3稅減免、3費補助、3年服務」優惠措施，鼓勵民眾加入，房東輕鬆收租、房客放心居住。

苗栗縣社會住宅包租代管第3期計畫獲內政部營建署近新台幣1億2000萬元補助，核定分配300戶，如達標後續可再擴充300戶，委託兆基管理顧問公司、真會租不動產公司辦理租賃服務。

縣長徐耀昌今天出席在縣府1樓大廳舉辦的宣傳記者會，他表示，第3期包租代管計畫為期4年，租約最高3年，有「包租包管」、「代租代管」2種方案供房東選擇加入，房客也有租金優惠、租約保障等，歡迎民眾多加利用。

縣府工商發展處指出，包租代管計畫推出「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」優惠措施。「3稅減免」包括房屋稅、地價稅比照自用稅率，租金所得稅每屋每月租金收入1萬5000元以下，可免納綜合所得稅；「3費補助」為公證費最高補助3000元，修繕費最高補助1萬元，居家安全相關保險費最高補助3500元。

「3年有服務」則讓房東依選擇方案，享免費專業管理、辦理住宅修繕、定期確認屋況設施，排解租屋糾紛釐清責任等。縣府工商發展處處長詹彩蘋指出，無論是房東或房客加入包租代管的好處多，可輕鬆收租、專業管理、保險補助、賦稅減免、修繕補助，房客也可安心居住。

工商發展處表示，房客申請資格除須年滿18歲的國民，對於個人及家戶資產收入也有一定條件，相關申請資格及加入流程可至苗栗縣政府網站查詢。（編輯：李錫璋）1110119