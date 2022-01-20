阿里山公路3處明隧道工程 春節恢復雙線通車

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）公路總局第五區養護工程處今天表示，1月29日至2月6日9天春節連假，阿里山公路3處明隧道修復工程停工，恢復雙線通車，以利遊客通行，年節過後再復工。

交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所等單位，今天召開嘉義地區春節疏運記者會，公布台18線（阿里山公路）等公路交通管制措施。

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇接受中央社記者訪問表示，為維持道路通暢，台18線76k、78k、79k等3處明隧道修復工程，春節期間停止施工，路面將重鋪柏油，恢復雙線通車。

蔡衛勇說，年假過後明隧道工程繼續施工，恢復交通管制雙向單線通車，78k、79k兩處明隧道主結構都已完成，預計今年4月完工；76k明隧道工期較晚，約10月完工。

第五區養護工程處交通管理及控制中心主任吳萬龍告訴中央社記者，春節連假期間台18線中埔至頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多，五工處提供上山及下山2條替代路線。

從阿里山下山後繼續北上的民眾可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線往阿里山。沿途都有路標指示行駛。

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吳萬龍表示，嘉義縣政府在春節期間針對石棹往奮起湖169線道路進行小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.4K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹。民眾也可至61K停車場（樂野服務區）停車後，搭乘接駁專車前往奮起湖。

吳萬龍指出，疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。（編輯：黃世雅）1110120