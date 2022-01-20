遠百竹北試營運違規停車增 警開罰300多件

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遠百竹北試營運期間吸引大量人潮，新竹縣警察局已開出300多件違規停車罰單，新竹縣政府20日表示，請民眾多加利用商場或公有停車場停車，以免吃上罰單。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）遠百竹北試營運期間吸引大量人潮，新竹縣警察局統計，上週假日至少開出300多件違規罰單，縣府今天表示，請民眾多加利用商場或公有停車場停車，以免吃上罰單。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，遠百竹北店在試營運期間，不少民眾前來，但也導致鄰近違規停車數激增，根據竹縣警察局統計，以機車違規臨停為最多數，地點主要在十興國小周遭路段。

縣府表示，日前已公告交維計畫，在20日正式上路，規範假日上午11時至下午2時，光明六路東一段禁止左轉莊敬北路，避免影響國道一號竹北交流道。在導引車流進入商場動線，將以自強北路接勝利二路進場，並透過導引牌面，引導用路人進入商場或公有停車場。

交旅處表示，針對竹北遠百造成鄰近道路交通壅塞，縣府交旅處推出交通維持計畫，並持續滾動式檢討，降低交通衝擊問題。

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因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遠百竹北店原訂20日開幕剪綵決定順延，目前仍維持試營運階段，遠百表示，為落實防疫，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，控管下降至1萬5000人，以降低館內進場人數密度。

遠百竹北店是新竹縣的首座百貨商場，也是新竹縣第一個百貨BOT案。遠百竹北店於民國106年6月動工，歷經5年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，上週已進入試營運階段；20日開幕活動延期後，將維持試營運狀態。（編輯：張銘坤）1110120