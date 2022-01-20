宜蘭安農溪落羽松秘境點燈 增添浪漫光景

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宜蘭縣三星鄉公所20日表示，安農溪落羽松秘境即日起到2月20日，每天傍晚5時30分到晚上11時，有夜間燈光音響布置，營造溪畔夜間浪漫氛圍。（宜蘭縣三星鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年1月20日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）迎春節，宜蘭縣三星鄉公所即日起到2月20日，在安農溪落羽松秘境點燈。此外，鄉內中油加油站旁、高6公尺的虎年吉祥物「蔥明虎」也點亮，歡迎遊客前往賞花走春。

三星鄉公所觀光產業發展所所長黃文德告訴中央社記者，鄉內的安農溪落羽松秘境全長約400公尺，兩旁共種有135株落羽松，近年來成為遊客打卡景點。迎接虎年到來，即日起到2月20日每天傍晚5時30分到晚上11時，有夜間燈光音響布置，營造溪畔夜間浪漫氛圍。

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三星鄉公所也發布新聞稿表示，迎接春節，鄉公所推出虎年吉祥物「蔥明虎」，作為鄉內中油加油站旁花海園區的主角，今晚點燈，展出至2月20日。「蔥明虎」模樣可愛討喜，手握全國知名的三星蔥及五彩風車裝置藝術，象徵「蔥滿幸福、慶豐收」。

此外，6公頃的花海園區屆時在春節前夕會有波斯菊、油菜花盛開之外，也以10萬顆閃亮的LED黃金稻燈飾，呈現黃金稻米田豐收景象。一旁也打造長11公尺的地板鋼琴，當踩踏時會發出琴聲及亮光，讓遊客感受用腳彈奏的新奇體驗。（編輯：張雅淨）1110120