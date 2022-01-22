本土個案增加 盧秀燕：患者、檢疫者可能送台中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由於COVID-19疫情升溫，本土確診個案暴增，台中市長盧秀燕（前左）22日受訪表示，部分縣市疫情較嚴重，醫療量能可能不夠，中央可能會與台中協調，將患者或檢疫者送到台中，若有這種情形，台中一定義不容辭、大力協助。中央社記者郝雪卿攝 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）由於COVID-19疫情升溫，本土確診個案暴增，台中市長盧秀燕今天表示，部分縣市疫情較嚴重，醫療量能可能不夠，中央可能會與台中協調，將患者或檢疫者送到台中。

台中市政府今天舉行豐原區中正公園景觀改善工程完工祈福典禮，盧秀燕在出席祈福典禮中接受媒體聯訪，針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市如何因應時表示，到目前為止，雖然台中市沒有本土個案，但仍要加強各項防疫措施，確保台中維持現況，讓大家可以平安過年。

對於本土確診個案暴增，盧秀燕表示，有縣市碰到困難，台中一定伸出援手協助，2020年疫情升高時，衛福部長陳時中與她協調將第1批武漢台商送至台中，她一口答應，還有去年苗栗有很多需要安置在居家檢疫替代所的人，台中也提供100個房間。

盧秀燕指出，近期北部收容量快滿，醫療量能可能不夠，中央可能會與台中協調，將患者或檢疫者送到台中，若有這種情形，台中一定義不容辭、大力協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歷經九二一大地震，超過40年歷史的豐原中正公園，在台中美樂地計畫推動下，市府斥資工程總經費新台幣2000萬元，以在地「糕餅」文化及公園內豐富的「蝴蝶生態」為意象，打造獨特的繭型溜滑梯與休憩設施，並在今天完工啟用。

盧秀燕在祈福典禮中致詞表示，豐原區中正公園從民國64年啟用至今，不僅是日治時期水源地，更是陪伴許多豐原人從小到大的回憶。九二一大地震後，公園內水源設施閒置、步道老舊破損，多名在地民代建議市府提出預算整修，因此去年編列預算改善，感謝台中市議會支持通過。（編輯：郭諭儒）1110122