蓮霧王與蜜棗王出爐 認同田間管理重要性

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111年度屏東縣優質蓮霧評鑑活動22日頒獎，本屆冠軍由種植蓮霧僅5年經驗的東港果農黃國霖（右）奪得，縣長潘孟安（左）親自頒發獎座肯定。中央社記者李卉婷攝 111年1月22日

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣政府蓮霧蜜棗評鑑今天出爐，由蓮霧種植經驗僅5年的東港果農黃國霖與第1次參賽就得獎的高樹蜜棗農鄧東海封王，2人皆認同田間管理重要性。

37歲的東港鎮蓮霧農黃國霖接受中央社記者訪問指出，因應極端氣候，田間的栽培管理方式很重要，必須從根系照顧好蓮霧健康，少用化學肥、多用有機肥，同時做草生栽培，增加土壤有機質，可以保水、保留養分再慢慢釋出至果樹。

黃國霖說，家裡從爺爺、父親到自己手上，種植蓮霧已經有30多年之久，因家裡蓮霧產量多、品質又好，往年會直接送往行口，但通常價格都不好，乾脆就利用自己網路行銷的專業，5年前返鄉種植蓮霧，自產自銷。

第1次參賽就得到蜜棗評鑑第1名的鄧東海對中央社記者說，田間做產銷履歷，施肥、農藥、採收都遵照產銷履歷的做法執行。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所長李文立致詞指出，消費者對於果實的大小、重量、風味、糖度都非常在意，尤其近年不只吃好也要吃巧，今年也將包裝評比上特別著力。

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李文立說，棗子若是提早採收，如果溫度不夠低很難表現品質，尤其在感官品評時，棗子澀感程度與外皮薄厚，都列為重要評比；蓮霧則是外皮較薄，果農在挑選時果蒂留得較長，不小心碰撞，可能會糖度較高而產生微生物感染。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，蓮霧與蜜棗都是屏東當季的水果，去年授粉期時候到豪大雨影響，產量減少，農民克服極端氣候的挑戰，生產出優質的水果，也是年節最佳伴手禮。（編輯：黃世雅）1110122