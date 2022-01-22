嘉縣表藝中心百億沉香展 翁章梁邀民眾開眼界

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嘉義縣表演藝術中心即日起至農曆春節連假推出「千年一遇人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」，嘉義縣長翁章梁（中）等人仔細端詳珍貴展品。中央社記者蔡智明攝 111年1月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣表演藝術中心即日起至春節連假，舉辦「千年一遇人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」，每樣展品都比黃金還珍貴，總價值超過百億，且免費入場；縣長翁章梁邀民眾來開眼界。

嘉義縣文化觀光局協商民間業者，提供各種價值不斐的沉香，包括有沉香之王稱號的「奇南（楠）香」，到民雄表演藝術中心展出，今天舉辦展前記者會，縣長翁章梁、立委陳明文、日昶升沉香集團執行董事李㼈等人與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，一般人要見到沉香不容易，往往只在書上或電視節目見過，此次表藝中心展出的沉香，質量與數量都難得一見，樣樣比黃金珍貴，民眾可以利用春節連假來開眼界。

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文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，即日起至2月6日在表演藝術中心舉辦「千年一遇人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」免費參觀，展覽期間每日上午10時半、下午2時半各有一場弦樂團表演；此外，除夕至初三（1月31日至2月3日）參觀民眾還可參加打卡贈禮活動。

文觀局指出，天然的奇南香、沉香，百態千貌，極富視覺美感；奇南香與沉香擺件，歷來在國際藝術品拍賣市場備受矚目，不但藏家視若珍寶，也可以雅俗共賞，這次展品的總值，粗估超過百億。（編輯：黃世雅）1110122

「千年一遇人間至寶：奇南香暨沉香珍寶展」22日起至2月6日在嘉義縣表演藝術中心登場，展品質量與數量都難得一見，歡迎民眾把握春節連假走訪參觀。中央社記者蔡智明攝 111年1月22日