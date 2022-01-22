因應疫情擴大 彰縣住宿長照機構探視改採預約制

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彰化縣政府22日接獲台北市政府通知，14日曾有確診者在芳苑鄉一家便利超商停留，縣府派員前往加強環境消毒作業，超商業者也配合停業1天。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化衛生局今天宣布，即日起加強管制住宿型長照機構及餐廳；長照機構訪客探視採預約制，每天最多開放1個時段及5組訪客，衛生局也會發快篩試劑給宴席餐廳員工自行作快篩。

中央流行疫情指揮中心指出，國內新增82例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，再創今年新高，包括高雄港14例、桃園亞旭公司64例，另外台北市、新北市也各新增1例及其他零星個案，防疫措施將升級；境外移入增48例，無死亡個案。

為因應COVID-19疫情擴大，彰化縣衛生局發布新聞指出，加強管制住宿型長照機構及宴席餐廳；在住宿型長照機構方面，衛生局即日起要求訪客探視需採預約制，每天最多開放1個時段，最多只接受5組訪客，每組訪客人數不可超過3人。

衛生局表示，探視僅限在機構指定公共區域，不得進入照護動線及寢室，住民及訪客都需接種2劑COVID-19疫苗，機構內也禁止聚餐及外部人員進入餐敘。

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衛生局指出，民眾習慣在農曆春節時前往宴席餐廳聚餐，呼籲餐廳工作人員儘快接種2劑COVID-19疫苗，工作人員每天需量體溫、勤洗手及戴口罩，同時加強環境及廁所清潔消毒。

彰化衛生局食品衛生科長林毓芬接受中央社記者訪問時指出，縣內餐廳業者大多已接種2劑COVID-19疫苗，衛生局最近也發放約1000份快篩試劑給宴席餐廳，提醒餐廳員工如出現發燒、咳嗽等症狀，可自行作快篩，降低傳染風險。（編輯：黃世雅）1110122