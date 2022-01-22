大甲鎮瀾宮停止宗教遶境搶頭香活動

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因應本土疫情持續升溫，中央22日宣布宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等集會活動。台中市烏日區玉闕朝仁宮也隨即公告配合中央指示，相關活動先取消，僅提供信徒參香。（廟方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）本土疫情升溫，內政部今天宣布宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會，台中市大甲鎮瀾宮與烏日玉闕朝仁宮都表示，一律配合中央指示辦理，取消相關活動。

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大甲鎮瀾宮以公告表示，春節期間的活動和措施，一律配合中央的指示辦理，包括搶頭香及發小紅包等活動，今年都取消，至於後續活動，也會隨時依照中央疫情指揮中心的指示調整，有其他消息會再公告。

至於烏日區的玉闕朝仁宮則表示，廟方每年除夕子時，都會舉辦開廟門、發放百元紅包讓信眾討個吉利，年年都大排長龍，另外初一也會準備素麵等點心招待信眾，今年因疫情升溫，取消相關活動，僅提供信徒參香祈福。（編輯：屈享平）1110122