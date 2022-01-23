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過年走春安心出遊 台南文化局推戶外開闊景點

2022/1/23 11:35（1/23 11:51 更新）
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台南山上花園水道博物館在春節連假期間將安排書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等活動，並限量發放虎年特製紅包袋。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月23日
台南山上花園水道博物館在春節連假期間將安排書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等活動，並限量發放虎年特製紅包袋。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）春節假期即將到來，多數民眾考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，留在國內過年，台南市文化局在多處擁有戶外廣闊空間景點安排活動，盼民眾配合防疫，安心出遊。

台南山上花園水道博物館今天發布新聞稿指出，台南市文化局於過年期間在多處古蹟景點安排活動，水道博物館也與民間企業合作，邀請書法、武術、詩經吟誦、音樂等領域名家到園區展演，並在年節期間限量發放造型可愛的虎年特製紅包袋。

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台南市政府文化局長葉澤山表示，今年春節連假長達9天，大多數民眾考量疫情，選擇在國內過年，台南市文化局規劃的鹽水月津港燈節、龍崎空山祭都是以戶外空間為主，山上花園水道博物館也有廣闊戶外空間，加上多樣化的親子設施及豐富植栽環境，是親子走春出遊好選擇。

山上花園水道博物館指出，春節連假期間邀請2名書法家現場揮毫，3名武術家演練，還有詩經吟誦及音樂演奏，幫助民眾在遊憩時放鬆身心，也能有額外收穫；另外，提醒遊客入園時務必遵守園區防疫規定，讓大家都能安心出遊。（編輯：陳仁華）1110123

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