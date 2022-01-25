楊宗珉調升新北觀旅局長 蔣志薇轉任市府顧問

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府今天公布首長人事異動，觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局長，人事案將於26日交接後生效。

新北市政府今天下午公布，升任觀光旅遊局長的楊宗珉，今年52歲，是台灣大學土木工程學系博士，經歷新北市府水利局副局長、新北市府高灘地工程管理處長、新北市府水利局主任秘書、高灘處總工程司及副處長、經濟部水利署台北水源特定區管理局課長。

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現任觀光旅遊局長蔣志薇於市長侯友宜上任時，聘為市府新聞局局長，去年8月轉任市府觀旅局長，承辦「新北歡樂耶誕城」活動；未料，不到半年，今天宣布調離觀旅局長，調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長。

蔣志薇今年45歲，為英國西敏寺大學新聞系碩士，曾任新北市觀光旅遊局局長、新北市新聞局局長、萬里雲科技策略長。她告訴中央社記者，雖轉任文化基金會，但文化與觀光也密不可分。（編輯：李錫璋）1110125