台南新增1本土個案 新化年貨大街停辦

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府今天下午宣布新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案18561，是昨天公布案18533的丈夫，夫妻兩人曾到過的新化年貨大街活動直接停辦。

台南市長黃偉哲下午在市府線上直播防疫記者會中表示，今天新增的是昨天公布個案18533的丈夫，兩人是共同生活的密切接觸者，在案18533確診後就被匡列，活動足跡及接觸者都不多，目前評估沒有社區擴散風險。

台南市政府衛生局長許以霖表示，案18561是住在善化區的60多歲男性，24日抗原快篩呈現陰性，昨天開始出現喉嚨不適症狀，因案18533確診，被安排至醫院採檢後確診。

許以霖表示，案18561的相關活動足跡為，22日至24日前往善化市場、新化區東林蝦仁飯、新化年貨大街、全聯善化中正店、安定區王家麵店、善化區胡厝里商店等地，目前匡列8名接觸者進行自我健康監測，相關地點皆已完成清消。

許以霖指出，案18533匡列的接觸者中，目前除了案18561之外，採檢結果都是陰性，評估暫無擴散至社區風險，民眾不需太過恐慌，若與確診者有重疊的活動足跡，可先自我健康監測，發現身體不適立即就醫。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，因案18533與案18561曾一起前往新化年貨大街，原定新化年貨大街昨天進行清消後，今天停業1天，明天可復業至28日活動結束，但經與攤商協商後，決定以防疫工作為重，今年的活動就不再復業，將再與攤商協議退費機制。

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許以霖表示，另外，市府今天也接獲新北市政府通知，新北市確診個案18612曾在22日、23日到台南市善化區拜會友人，活動足跡包括善化區民生路全聯旁的黃昏市場、東勢宅的文玲小炒，在台南市共匡列5名接觸者，相關活動地點也已完成清消。

黃偉哲表示，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、接種疫苗及落實實聯制登記，都是重要的防疫作為，也是中央公告的政策，實聯制對於有疫情發生時的疫調工作相當關鍵，依相關法條也有罰則，民眾如果不遵守實聯制而造成防疫破口，市府仍可依法開罰，呼籲民眾不要圖一時方便而省略。（編輯：黃世雅）1110126