基隆1/29起連3天闢「年貨專車」 行駛3處市場

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基隆市政府公車處29日起至31日專闢「年貨專車」行駛成功市場、果菜市場及仁愛市場，行駛時間從上午8時至中午12時，每小時整點各行駛1班次。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）農曆新年即將到來，基隆市政府從29日至31日專闢「年貨專車」行駛成功市場、果菜市場及仁愛市場，行駛時間從上午8時至中午12時，每小時1班車，方便市民外出採購。

市府公車處今天發布新聞稿表示，年貨專車從29日至31日（農曆12月27日至除夕），每天上午8時至中午12時，每小時整點各行駛1班次，全票新台幣15元，半票8元，刷卡或投現金都可以。

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公車處指出，年貨專車從公車總站（陽明海洋文化藝術館旁）出發，沿路停靠二信循環站、孝二路、成功陸橋、成功市場、安樂路、果菜市場、安樂路、成功市場、仁五路仁愛市場、愛三路、二信循環站，最後回到公車總站。

此外，基隆市政府警察局交通警察大隊表示，為因應春節前大量購物人潮和車潮，警方規劃29、30日自上午8時起至下午5時，31日自上午8時起至下午2時，在仁愛、成功、信義、南興、安樂共5處傳統市場加強交通疏導，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。（編輯：李錫璋）1110126