馬公市政拮据 慧洋海運總裁夫婦合捐500萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

慧洋海運總裁藍俊昇（左）與夫人藍陳美儒27日以個人名義，慨捐新台幣500萬元給馬公市公所，由市長葉竹林（右）親自受贈，其中藍俊昇捐贈的400萬元，將作為遭火舌燒毀的3部資源回收車之用。中央社 111年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣27日電）慧洋海運總裁藍俊昇與夫人藍陳美儒2人，今天以個人名義，慨捐500萬元給馬公市公所，由市長葉竹林親自受贈，這筆善款將挹注在市政建設推動上。

葉竹林表示，感謝澎湖子弟藍俊昇出外打拚有成，在得知市所經費拮据，主動表達回饋捐贈，解決市政推動的困境。

葉竹林表示，今天受贈的500萬元，其中藍俊昇捐贈的400萬元，將作為遭火舌燒毀的3部資源回收車之用，藍陳美儒捐贈100萬元，則作為照顧市轄弱勢族群之用，並代表市所致贈感謝狀。

藍俊昇表示，在自己出生那年，父親正好擔任第一任的馬公鎮長（尚未改制縣轄市之前），深知在基層打拚幾十年，體會日子不好過的辛苦，在得知市所3部行道樹的資源回收，遭火燒毀，卻苦無經費購置，決定以個人名義捐協助400萬元來購置新的公務車。

他的太太藍陳美儒則認為要過年了，4不太吉祥，主動加碼捐贈100萬元，作為貧困弱勢市民的急難救助基金之需。

馬公市公所表示，藍家先前捐助市所4部幼兒娃娃車與馬公高中圖書館外，此次再捐助3台公務車，適時解決市政推動的困境，表達滿滿感謝。（編輯：黃世雅）1110127