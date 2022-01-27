春節前夕仍堅守崗位 柯文哲慰勞北市警消辛勞

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農曆春節將至，為感謝台北市警消堅守崗位、維護治安，台北市長柯文哲（前右6）27日特別到信義警分局等多處慰勞關懷警消同仁，同時不忘提醒做好防疫措施。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）春節將至，為感謝台北市警消堅守崗位、維護治安，市長柯文哲今天到北市信義、大安警分局和復興、莊敬消防分隊慰勞關懷，同時不忘提醒做好防疫措施。

台北市警察局信義分局、大安分局今天分別發布新聞稿表示，柯文哲特別在春節前夕到信義分局吳興街派出所和大安分局敦化南路派出所頒發慰問金及水果，感謝警察同仁過去一年致力維護社會治安和辛勞協助防疫工作。

柯文哲致詞表示，維繫社會治安及確保交通順暢是全年無休的工作，重要假日往往需要警方更多的犧牲奉獻；另外因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸增溫，警方相關防疫工作也並未因此鬆懈。

他指出，警察同仁在這段期間全心全力投入防疫前線，並配合中央流行疫情指揮中心完成各項防疫措施及相關疫調工作，協助有效防堵疫情擴散，但仍要叮嚀身為防疫第一線的執法人員，必須做好自我健康管理及防疫措施，才能繼續致力維護社會治安工作。

警方也表示，將努力達成柯文哲的期許，春節期間將持續加強轄區安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大工作目標，讓民眾順遂過好年。

除此之外，台北市消防局也表示，柯文哲下午赴復興、莊敬分隊慰勞堅守崗位執行任務的消防同仁，感謝他們不眠不休付出，讓市民能歡度春節假期，並頒發值勤人員慰問金。

柯文哲表示，疫情爆發迄今近2年，站在為民服務第一線的消防人員面對詭譎多變病毒，需承擔更高的風險與考驗，但消防局長吳俊鴻率全員全體戮力付出，努力保障市民生命財產安全，期勉新的一年面對艱鉅挑戰，仍要請堅守前線守護全體市民。

根據消防局資料顯示，其首創全國消防機關「視訊119」App報案服務外，更於今年1月正式啟用「119高效能勤務派遣系統」，導入AI智能及e化運用，精準掌握報案訊息，使派遣更快速更精確。

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此外，民國99年起就推動民眾安裝「住宅用火災警報器」，截至110年12月底輔導北市安裝達44萬6145戶，安裝及領取率達93.89%，成效為六都之首。

另，統計自104年迄今，執行到院前心肺停止（OHCA）救護案件，每年康復人數均超過百人，110年為107人，康復出院比率皆維持6%以上；110年5月因本土疫情擴散，萬華區剝皮寮等處設立篩檢站，消防局也立刻成立防疫運輸專案小組，肩負快篩陽性及居家確診者後送重任，截至110年12月底，已載送5632名疑似或確診個案。（編輯：李錫璋）1110127

農曆春節前夕，台北市長柯文哲（前中）27日前往大安警分局等多處慰勞警消人員，並頒發慰勞金，感謝他們為維護北市治安辛勞付出。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月27日

農曆春節連假即將展開，台北市長柯文哲（前右4）27日親自前往台北市消防局復興、莊敬分隊慰勞關懷消防人員，感謝他們堅守崗位的辛勞。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月27日