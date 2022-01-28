高捷小港林園延伸線 沿線土地都計檢討

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高捷小港林園延伸線可行性研究已獲行政院核定，預計年底可動工。高雄市都發局今天表示，將啟動沿線周邊土地都市計畫檢討作業，預計2月底前辦理公開徵詢意見。

高雄市政府都市發展局新聞稿表示，都市計畫專案檢討依都市計畫法26條規定，就發展情況與需要進行必要變更。將就中央大南方大發展政策需求、小港林園線建設開發、人口成長推估、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用檢討與規劃，預計2月底前辦理公告公開徵詢意見，廣徵各界意見作為土地檢討規劃參考。

都發局長吳文彥說，小港林園線是大南方大發展計畫之一，也是南部半導體材料S廊帶一環。林園地區多年來承載經濟發展造成環境污染，更需要安全出行運具並改善生活品質；配合小港林園線建設及TOD大眾運輸導向發展，除場站聯合開發外，沿線土地需檢討規劃，引導土地作適性發展。

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都發局都市規劃科表示，小港林園線可行性研究在去年12月17日獲行政院核定，待後續綜合規劃、環評及基本設計都順利獲中央核定，預計年底可動工興建，目標119年完工通車。

依都發局資料，小港林園線計畫路線約12公里，沿線設置6座地下、1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理。目前由副市長林欽榮副組推動小組，整合高市府各局處，因應捷運建設、產業發展、交通及生活環境等需求，配合啟動周邊土地都市計畫專案檢討作業，以提升產業、生活環境並帶動林園地區發展。（編輯：孫承武）1110128