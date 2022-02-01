大年初一走春 澎湖生活博物館人氣旺

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農曆春節連假，澎湖生活博物館1日意外成為大小民眾和親子走春的最佳去處，參與活動還可獲贈五虎氣小紅包。中央社 111年2月1日

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖生活博物館內的摺紙虎、對對碰、長筷夾瓜子與抽紅包等系列，大年初一，今天成為人氣的景點，親子們一同體驗，一起集虎氣集福氣，讓虎年充滿幸福。

澎湖縣文化局局長洪棟霖表示，農曆春節連假，文化局原本最為忙碌，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多項活動都宣告取消，僅保留生活博物館「福氣攏虎你」活動」的五虎小將系列活動。

洪棟霖說，民眾可在館內一一體驗摺紙虎、對對碰、長筷夾瓜子、玲瓏虎與抽紅包等過五關系列活動，今天意外成為大小民眾和親子走春的最佳去處，還可獲贈五虎氣小紅包。

文化局除了「福氣攏虎你」活動，廟埕走春添福氣，民眾可分別前往市區的武聖廟、靈光殿、觀音亭、城隍廟與天后宮等宮廟完成通關任務，可參加大摸彩活動，另有虎爺翻模彩繪與虎年蝶谷巴特創意手作等活動，讓民眾過一個多元豐富的春節假期。

文化局表示，春節期間，澎湖生活博物館調整開館時間，1日至4日為上午9時至下午5時。（編輯：陳政偉）1110201

澎湖生活博物館1日成為人氣景點，民眾可在館內一一體驗摺紙虎、對對碰、長筷夾瓜子、玲瓏虎與抽紅包等過五關系列活動。中央社 111年2月1日

澎湖縣文化局表示，受疫情影響，多項活動都宣告取消，僅保留生活博物館「福氣攏虎你」活動的五虎小將系列活動，1日吸引親子走春體驗。中央社 111年2月1日