中市傳產聚落重鎮 盼國際會展中心助行銷

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市是工具機等傳產聚落重鎮，卻長期缺乏1座大型國際會議中心，業者需北上或遠赴國外參展，期盼20年的台中國際會展中心已在興建中，業者希望加速後續建設進度。

台中是航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具等產業聚落重鎮，尤其台灣工具機出口量占全世界第4，而台中大肚山60公里黃金縱谷，擁有1500家精密機械、上萬家的下游供應商，就業人口超過30萬人，年產值約新台幣9000億元，是全球單位面積產值第1、密度最高的精密機械聚落。

為提供製造業者展覽及拓銷訂單的機會，台中市每年都有許多國際大展，根據台中市經濟發展局統計，台中展覽1年平均至少有近60檔展覽，其中許多專業大展，如台灣國際工具機展、台灣五金展、自動化機械暨智慧製造展、金屬材料暨精密加工設備展、台中自動化工業展、台中塑橡膠工業展等國際性展覽，接單多寡牽動台中廠商當年、明年，甚至後幾年的發展。

雖然台中市每年仍有近60檔展覽，但業者都認為，台中市缺乏大型展覽館，目前最大的展覽館烏日台中國際展覽館，只有1107個攤位，且展覽館大都是簡易型建築物，對於需要展示大型機具的工具機的業者有所不足，所以業者還是得北上或前往國外參展，以打開產品知名度及尋訪買家，而遠途運送展品過程又是一大成本。

業者認為，台中市如果有大型展覽館，除可以就近參展，吸引國外買家前來，買家如果有進一步接觸意願，業者可以很快帶買家到工廠參觀，買賣成交更有效率。

為此，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲去年特別與手工具公會代表聯合拜會台中市長盧秀燕，關心台中國際會展中心興建進度，期盼儘早完工和加速2期西側展館進行，讓台中國際會展中心擴大展位規模，並加速後續建設進度。

盧秀燕表示，台中國際會展中心已在民國108年3月動工，台中市是第2大城市，工商產業和農業都很發達，需要真正國際級會展中心，才能貨出去、人進來，台中發大財。

近年受營建物價飆漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、國內缺工搶工潮等因素衝擊帶來許多挑戰，經發局長張峯源表示，市府及相關單位訂定目標112年主體結構工程完工、113年整體工程完工、114年正式開幕營運，提供更佳展覽條件，帶動地方交通、住宿、餐飲，及觀光產業龐大商機。

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台中國際會展中心完工後可望成為水湳經貿園區指標性建設，市府指出，整體工程預算約76億元，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，屋頂採曲面設計，並規劃設置太陽能板，建築物包含展覽棟及會議中心棟，完工後將可提供室內外共計2360個展覽攤位或1萬2600人使用的集會會議空間。

未來正式啟用後，將由中華民國對外貿易發展協會經營，特許年期為15年，由廠商自負盈虧，如有盈餘市府再分潤，透過引進民間單位參與力量，除可減輕市府負擔，也可提供更好的會展品質。而業者也期待台中國際會展中心能夠順利落成營運，為產業行銷更添利器。（編輯：郭諭儒）1110202