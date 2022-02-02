水湳經貿園區重大建設進駐 可望成台中副都心

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市水湳經貿園區近年多項重大建設進駐，包括台中洲際娛樂商城、巨蛋、綠美圖、中台灣電影中心等，帶領周邊產業鏈結，房價強勢上漲，可望繼七期後成為台中副都心。

水湳經貿園區前身是水湳機場，周圍有逢甲大學、漢翔航太公司與僑光科大，水湳機場在2004年正式遷至清泉崗，隨後停止營運，由市府展開都市更新計畫。

為加速推動水湳機場原址地區再發展，市府朝向「經貿生態園區」發展，以經貿、創研、文化及生態為發展目標，規劃國際經貿園區、創新研究園區、生態住宅社區、文化商業區及中央生態公園5大類。

台中市長盧秀燕表示，城市建設是強化國際競爭力的關鍵，秉持「開不了工的，要開工；完不了工的，要完工」態度，讓原本停滯不前的建設露出曙光。111年更躍升為「建設起飛年」，多項領航建設將蓄積城市躍進與發展能量。

目前包括中央公園、水湳經貿園區地下停車場、台中國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心、水湳水資源回收中心及水湳轉運中心8項重大建設正逐步興建及落成中。

市府表示，後續可與逢甲大學、中國醫藥大學合作產業及學術交流，整合實驗、研究、辦公、製造及教育，並利用交通區位優勢及鄰近台中洲際娛樂商城、台中巨蛋等重要景點，帶領周邊產業鏈結，可望形成台中副都心。

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水湳經貿園區未來將擁有3大地標建設，包括台中市第1座多功能「台中巨蛋」、第1座美術與閱讀共構的「綠美圖」及產業界企盼多年的「台中國際會展中心」等。加上已啟動工程招標作業的「水湳轉運中心」，將成為台中另一個重要轉運樞紐，建構更完善的公共運輸系統。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元分析，水湳園區所在的14期重劃區，除了有重大建設利多前景，更緊鄰11期成熟商圈，包括學區、交通、甚至餐飲等機能一應俱全，崇德路更擁屋馬、築間、星巴克等大型餐飲集團接連進駐，自然成為北台中自住客的首選區域，剛性需求不墜，更因有大量完整素地可開發，房價具堆疊性，置產族對於具品牌加持的個案下手自然毫不手軟，新建案每坪開價已達50萬元以上。（編輯：郭諭儒）1110202