稻草打造侏羅紀 花蓮富里農田好吸睛

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮富里2022稻草藝術季宛如用稻草打造的侏羅紀公園，有三角龍、劍龍、翼龍、雷龍、蝶龍等，還有高聳的破蛋恐龍等近20件作品，讓收割後的農田成為熱門觀光景點。

富里鄉農會舉辦第三屆稻草藝術季，在羅山農特產品展售中心旁的農地上熱鬧登場，總幹事張素華接受中央社記者訪問表示，來自日本香川縣和新潟縣稻草藝術節的靈感，農民收割稻米後的稻稈、稻草可以作為藝術創作的媒材，3年前舉辦第一屆，以「動物遊蹤」為主題，如今成為富里農民收割後的年度大事。

今年主題為「開猩遊樂園—來稻侏羅紀」，除稻稈、稻草外，指定使用竹子、漂流木等環保材質來創作，鄉內的國中小學、村里居民各自組隊參加，大家發揮想像力，將心目中的恐龍樣貌化成稻草藝術。

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不少網友在富里鄉農會的臉書粉絲專頁留言表示，「富里的素人藝術家被種田耽誤了。」張素華稱讚農民很有創意，每一件作品都具巧思，甚至有一隻翼龍作品還會轉動；不過組裝擺設也費了一番功夫，特別請來大吊車協助才完成。

自即日起到清明節是最佳觀賞期，至於前兩屆留下的大猩猩作品，因風吹日曬雨淋稍有破損，張素華說，會進行修補；另外也植栽花苗，營造花海景觀，歡迎遊客到訪拍照打卡。（編輯：孫承武）1110203