台南舊城隱身地下水文「德慶溪」

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探索台南舊城水文-德慶溪（中央社記者張榮祥台南3日電）對年近半百的府城人來說，德慶溪這個名字不會太陌生，這條溪流一度是倚水而居人家的生活命脈，如今已箱涵化隱身於地表之下，成為台南舊城複雜地下水文。

「我記得座落於德慶溪的老家，溪旁建有1座灶台，這座灶台主要用於老家升火煮飯及加熱洗澡水」，1名年過半百的府城人告訴中央社記者，他最後一次看到地表上的德慶溪是1983年，同年德慶溪箱涵化後，就再沒看過德慶溪的流水。

德慶溪主要源頭在台南市東區大學里，蜿蜒向西流入清領時期的台灣府城，日治時期市區改正，在今天的中西區民族路北邊將河道截彎取直再往西流，同是舊城區溪流的枋溪，在遠東百貨前注入德慶溪。

德慶溪隨即在民族路教會旁折而北流，在北區成功路北側彎繞，於開基天后宮附近注入台江內海；19世紀中葉，台江內海陸浮加劇，德慶溪出海口持續往西推進，日治後期德慶溪下遊河道和台南運河平行，注入鹽水溪。

德慶溪在歷史上稍有地位，考據顯示，今天中西區吳園水塘就是德慶溪碼頭，在荷據時期則是明朝末期鄭芝龍（延平郡王鄭成功的父親，官拜太師）舊部屬何斌宅邸的碼頭。

在中西區民族路夜市鼎盛時期，很多攤位就擺在德慶溪旁，許多逛夜市的人坐在溪邊桌椅上享受小吃美食，一名年逾5旬的舊城區人說，他至今還記得坐在溪邊吃過鱔魚意麵，當時還有一名乞丐向他父親伸手要錢。

古人倚水而居，從早年舊相片可看出，德慶溪兩側建有密密麻麻的木屋住家，很多人利用溪水洗衣或傾倒穢物，也有人在溪旁興建灶台，若遇到下雨溪流暴漲，還可趁機撿拾漂流木，曬乾後充當木柴生火煮飯。

不過，住在地勢較低的溪邊人家，若是遇到雨勢不停、德慶溪暴漲時，也會有搬家逃命的困擾，一名舊城區男子說，他國中時曾經在夜晚逃命，原因是大雨時溪水淹過堤岸，直淹到家中木床上，全家動員逃到地勢較高地區等候雨停水退。

據說台南百年傳統市場「鴨母寮市場」的形成，和德慶溪有關，菜販和肉攤清洗都要用水，攤位就集中在德慶溪兩側，德慶溪把鴨母寮市場一分為二，數十年前，市場還建有2座木橋供人過橋通行。

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鴨母寮市場的名稱，聽說也和德慶溪有關連，今年85歲的張順忠，在德慶溪旁出生，如今還住在當地，他回憶，鴨母寮市場的名字，是來自他幼年時市場旁有一戶人家養鴨子而來，這戶養鴨人家常把鴨子放養在溪流上，鴨母多在水中下蛋，鴨主人再到溪中撈取鴨蛋。

只是，隨著德慶溪箱涵化和地表變化，想一窺德慶溪全貌已不可得，甚至想找出流經區域，還得靠耆老指引或口述，但它確實存在，且在地表下靜靜地由東往西潺潺而流。（編輯：孫承武）1110203