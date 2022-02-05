台南購物節油電車得主出爐 3月壓軸送2間房

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台南市經發局自110年8月起舉辦台南購物節活動，5日下午舉辦活動結束前倒數第2次抽獎，送出第2大獎油電車，由市長黃偉哲（左）親自抽出得主。中央社記者楊思瑞攝 111年2月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府今天在南紡購物中心舉辦台南購物節第5次公開抽獎活動，送出2輛油電混合動力自小客車等獎項，預計於3月12日抽出房屋2間，盼民眾把握期限，上網登錄發票參加抽獎。

台南市政府經濟發展局自去年8月起舉辦台南購物節活動，民眾在台南商家消費滿新台幣100元就可上網登錄發票，獲得參加抽獎的序號，市府準備2間房屋、2輛油電車、豪華遊艇包船住宿等獎項，下午在南紡購物中心前廣場舉辦活動結束前倒數第2次抽獎，送出第2大獎油電車。

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台南市長黃偉哲致詞表示，此次參加活動的登錄發票金額已經超過98億元，相信突破百億指日可待，民眾到台南旅遊與消費拿到發票，可參加統一發票對獎，還能參與台南購物節抽獎，即使未能獲獎，一趟充滿回憶與樂趣的旅遊也值回票價。

黃偉哲表示，除了今天送出的2輛油電混合動力自小客車，此次活動的最大獎2間房屋，分別位於永康區和安南區九份子重劃區，屬於輕豪宅，預定在3月12日的最後一次公開抽出得主，上網登錄發票的期限到3月5日，民眾可把握機會到台南吃吃、喝喝、走走、逛逛。（編輯：屈享平）1110205