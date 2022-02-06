雄女磚紅牌樓校門將拆 吸引校友返校合影憶青春

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）雄女磚紅色牌樓校門因不符合建築規定和消防、排水需求，明天將開拆改建，近日不少校友回來與校門合影、回憶高中生活；高雄市議員黃捷也在臉書貼出穿舊校服與校門合影照。

高雄女中校門明天即將開拆，不少校友近日趁年節返鄉回到學校與校門合影。無黨籍高雄市議員黃捷今天也在臉書貼出自己穿舊校服與校門合影的照片，表示「幸好10年前的制服還穿得下」。

黃捷也在貼文中貼出自己過往與老師的合照、在書包上打的蝴蝶結，還秀出制服下襬的鞋帶，說「雄女人就懂這2條是什麼」，引發網友討論當年如何假裝衣服有紮、還有把裙子改短等雄女人的共同回憶。

與家人一起返校與校門合影的蔡姓校友也在臉書貼出合照表示，聽說雄女校門要拆，身為「斑馬」頂著艷陽也必須再和校碑合影。她也說，自己畢業的時候忙著探索大學，沒有過多心力回頭想念高中時期，等校門要拆了才赫然體會即將「失去」的緊張感，覺得「就算再回去，也看不見熟悉的學校了」。

另一名回來合影的校友則說，看到這個磚紅色校門，會想起以前常常壓線怕遲到的自己、校門外排隊送飲料的雄中生，還有常常一起留圖書館「假唸書真聊天」的好麻吉們，「如果不是因為校門拆遷，高中的回憶好像也只會躺在人生眾多回憶裡的一角。」

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根據雄女資料，原本的紅色牌樓大門建於民國73到74年，配合70年代啟用的紅書包，象徵「火紅鳳凰展翅高飛」。但因高雄城市及雄女形象不斷翻轉，加上過去的建築設計不符合建築規定和消防、排水等需求，改造工程經近10年籌備，校門在1月底架上工程圍籬，預計明天開拆。

校方表示，新校門以港口與愛河新城市景觀意象設計，以黑、白色組成雄女人口中的「斑馬」（雄女學生的自稱）色調，配上校服胸前年級緞帶相同的紅色字樣，預計今年8月底完工。（編輯：李錫璋）1110206