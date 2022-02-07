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竹縣嘉豐國小校舍興建進度超前 9月迎新生

2022/2/7 12:33
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣政府投入經費興建嘉豐國小校舍暨地下停車場，新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，校舍工程進度已超前，今年8月15日可完工，9月就能迎接新生。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，因應竹北市高鐵特定區人口快速成長，新竹縣政府投入新台幣13億2392萬元在文小一預定地興建嘉豐國小校舍暨地下停車場，提供良好學習、活動環境及教育品質，並紓解社區停車位不足問題。

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楊文科於新聞稿中表示，為掌握施工品質和進度，縣府每週召開工務會議，嘉豐國小將興建8棟建築，一期建築將於今年8月15日取得部分使用執照，目前已完成結構體，將進行室內裝修並貼外牆磁磚，進度超前。

新竹縣政府教育局長楊郡慈於新聞稿中表示，新竹縣於111學年度重新劃分學區，希望每個學童都能就近入學，嘉豐國小的學區為竹北市中興里、東平里與東興里，111學年度將招收10班、290名一年級新生。（編輯：李錫璋）1110207

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