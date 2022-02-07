桃園市新增2處確診者足跡 大溪區小吃店及商行

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市政府今天下午公布日前確診者新增的公共場所足跡，範圍都在大溪區，確診者曾前往「文化小吃店」及「祥鑫商行」等2處，提醒足跡重疊民眾自我健康監測。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心公布桃園今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。衛生局表示，從桃園國際機場自1月3日發生群聚感染開始，相關傳播鏈近日已陸續收尾，目前仍持續觀察日翊物流案發展狀況，截至目前日翊物流案共29人確診。

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新聞處長詹賀舜也公布日前確診的案19229新增公共場所足跡，包含1月25日及1月29日曾至大溪區文化路「文化小吃店」；1月27日上午曾至大溪區大漢街「祥鑫商行」。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110207