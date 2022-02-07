澎湖春節連2起街頭暴力事件 檢方朝組織犯罪重懲

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（中央社澎湖縣7日電）春節假期，澎湖發生2起街頭暴力事件，4日俞男等人酒後砸毀娃娃機並毆打路人、6日何男等人在KTV鬥毆。澎湖地檢署表示，將審視證據，符合組織犯罪要件者，以違反組織犯罪條例嚴加偵辦。

澎湖地檢署發布新聞指出，街頭暴力行為嚴重破壞澎湖治安，檢方與澎湖縣警察局會強力掃蕩，並從速、從嚴偵辦，維護澎湖地區治安，檢警並成立專案小組，針對常習性、暴力性或集團性的人，嚴密蒐證、偵查。

澎湖地檢署表示，4日在馬公市中正路鬧區俞姓男子等人，酒後無故持械砸毀路旁娃娃機，進而夥同友人毆打路人陳姓夫婦，馬公分局以現行犯逮捕俞男與同夥盧男、洪男，並移送偵辦。

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檢察官陳建佑訊問後將3人向法院聲請羈押禁見，澎湖地院裁准對俞姓主嫌羈押禁見，洪男與盧男各以6萬元具保，在逃的陳男、呂男拘提到案，則各以3萬元具保。

馬公某KTV大廳6日上午發生口角後進而鬥毆事件，雖經過店家勸和暫平息，但遭毆一方不甘受辱，竟返回車上取出瓦斯槍上樓報復，再度發生爭執，造成2人受傷送醫。檢警過濾監視畫面與追查人車後，鎖定何男等8人涉有重嫌，核發拘票將8人全數拘提到案，移送檢方偵辦中。（編輯：郭諭儒）1110207