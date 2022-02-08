荔枝椿象肆虐 嘉縣竹崎鄉推廣無人機噴藥防治

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嘉義縣竹崎鄉是國內龍眼與荔枝重要產地，每年荔枝椿象肆虐影響收成，鄉公所8日上午在竹崎村示範無人機噴藥防治，邀請農民參觀。中央社記者蔡智明攝 111年2月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣竹崎鄉是國內龍眼與荔枝重要產地，每年荔枝椿象肆虐影響收成，鄉公所推廣無人機噴藥防治，今天在竹崎村進行示範；鄉長曾亮哲指出，無人機噴藥防治效率高又安全。

竹崎鄉龍眼種植617公頃，荔枝542公頃，是全台重要產地，因荔枝椿象肆虐，使得產量跟品質嚴重降低。鄉公所申請經濟部中小企業處經費補助，今天上午在竹崎村示範無人機噴藥防治，邀請農民參觀。

曾亮哲告訴中央社記者，竹崎農民平均年齡偏高，近距噴灑藥物，有農藥中毒的危險，同時也驚擾荔枝椿象啟動保衛機制，釋放有毒液體，危害農民，所以推廣無人機噴灑防治。

曾亮哲指出，無人機噴灑農藥的效率是人工噴灑的33倍，當無人機飛行時，藥劑由上往下噴灑，加上氣流擾動葉片，使藥劑分布均勻，讓荔枝椿象無所遁形，藉以達到全面防治目的。

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現場參觀的林姓農民表示，一分地5分鐘就噴完，效率很好，不過山上農民耕作的面積都不大，要相鄰農地的農民協商一起噴藥，才會節省噴藥的費用。

公所指出，此次示範噴藥是使用非化學農藥－脂肪酸鹽類（皂鹽）防治，當荔枝椿象被皂鹽噴灑後約1分鐘內會因呼吸作用會受阻礙，窒息而死。皂鹽為防檢局公告友善環境免登記植物保護資材之一，安全性高且低毒性，無環境危害。（編輯：陳仁華）1110208