台南人行道側溝坑洞傷人 市府將助申請國賠

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台南市東區林森路一段的人行道側溝蓋頂混凝土損壞，內部鋼筋斷裂，危害行人安全，台南市工務局於破損區周邊進行切割並重新埋設鋼筋及澆置混凝土，8日完成修補作業。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）高雄市李姓女子4日晚間到台南市東區大東夜市消費後，離去時在林森路人行道跌入側溝破損坑洞因而受傷，台南市工務局今天完成破損處修補，並將協助傷者申請國賠事宜。

李女受傷後上臉書（Facebook）社群發文，質疑人行道路面維修品質不佳，破了一處大坑洞卻沒有任何警示防護設施，洞內明顯可見斷裂的鋼筋，危害行人安全。

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台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，事發當天接獲通報後立即派員於破損處周邊放置三角錐並裝上警示燈，今天完成修補，後續將協助受傷民眾申請相關國賠事宜。

工務局表示，破損處位於監理站出入口，往來車輛出入頻繁，加上側溝老舊等因素，造成側溝蓋頂混凝土損壞、內部鋼筋斷裂，工務局於破損區周邊進行切割並重新埋設鋼筋及澆置混凝土，修補作業今天完成，往後將與各區公所加強道路排水溝巡查。（編輯：陳仁華）1110208