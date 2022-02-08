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首頁 / 地方

平穩紅蔥頭產銷 台南市府輔導設冷藏設施

2022/2/8 18:28（2/8 19:31 更新）
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台南濱海地帶栽種紅蔥頭的農民反映產地價格低迷，台南市政府農業局副局長陳仲杰（右）9日親率相關單位員工，會同民代、區長、里長等人前往產地關心產銷狀況，向農民說明目前處理方式。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月8日
台南濱海地帶栽種紅蔥頭的農民反映產地價格低迷，台南市政府農業局副局長陳仲杰（右）9日親率相關單位員工，會同民代、區長、里長等人前往產地關心產銷狀況，向農民說明目前處理方式。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南濱海地帶栽種紅蔥頭的農民反映產地價格低迷，市府農業局官員今天會同民意代表和當地里長到產地關心產銷情況，未來計畫輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施，盼助平穩價格。

台南市政府農業局副局長陳仲杰今天帶領相關單位員工，會同民代、區長、里長等人到產地關心紅蔥頭產銷狀況，向農民說明目前處理方式。

陳仲杰表示，台南市長黃偉哲在農曆年前就要求啟動紅蔥頭加工收購，並多次叮囑農業局持續掌握收購狀況，適時提高收購額度，首批加工收購額度200公噸在農曆年前用罄，農業局再增加收購額度至800公噸，並邀請多家加工業者進場收購，酌情提高收購價格。

另外，市府積極推動冷鏈設備，並獲農委會支持同意補助新台幣5億元，興建玉井冷鏈物流中心，完成後將可增加儲運能力、提供作為短期產銷調節之用。

陳仲杰指出，市府並將加強行銷，14日將在民治市政中心舉辦活動，邀請名廚教導民眾在家製作紅蔥頭酥；19日還會在七股區農會辦理產業文化活動，推廣紅蔥頭各種料理方式。（編輯：郭諭儒）1110208

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